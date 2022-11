Comparte

La diputada de Renovación Nacional (RN), Camila Flores, entregó detalles de su favorable evolución tras estar internada en la UCI de un hospital de Viña del Mar por complicaciones derivadas a causa del embarazo.

"Han sido días muy difíciles para mi y mi familia, con sentimientos encontrados disímiles y como no, luego de haber cumplido el sueño más importante de nuestras vidas", expresó en un comunicado.

Luego, la parlamentaria agregó que "hoy siento que estoy despertando de una horrible pesadilla, una que amenazó mi vida y me separó de mi pequeña hijita. Les cuento que he sentido una importante mejoría en mi salud que me ha permitido el regreso con ella y mi marido".

Acerca de su estado de salud, afirmó que "he sentido una importante mejoría en mi salud que me ha permitido el regreso con ella y mi marido. Por esto ante todo agradecer, agradecer primero a Dios que me dio la fortaleza junto a mi marido para hacerle frente a este momento tan adverso y angustiante y, con mucha humildad y con todo mi corazón, agradecer a todos ustedes".

Por último, la legisladora aseguró que "siento que es una invitación a tener más confianza en el futuro y demostrar que somos capaces de recuperar el respeto y la humanidad cada vez más ausente en sobretodo en la actividad".

