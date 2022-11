Comparte

El alcalde de La Florida, Rodolfo Carter, interpuso una querella por recibir amenazas de muerte tras la balacera que ocurrió en el sector de calle Lircay, donde hubo cuatro fallecidos.

El edil requirió a la Secretaría Comunal de Planificación y Coordinación (SECPLA) de la municipalidad de La Florida "para realizar trabajos de diseño y supervisar labores de ejecución relativos al mejoramiento del espacio público en la zona afectada".

Sin embargo, durante las labores, y en presencia de dos funcionarios municipales y otros trabajadores, se presentó en el lugar y de manera abrupta un vehículo color rojo, del que descendió una señora, que era la copiloto.

De acuerdo a la querella, una mujer, aproximadamente a los 60 años, "sin necesidad ni provocación alguna comenzó a increpar de manera intimidante y desafiante con gritos a los funcionarios y personas presentes".

Las amenazas que recibió Rodolfo Carter y sus funcionarios

"¿Qué hueá hacen aquí?"; "Están destruyendo el sitio del suceso"; "Díganle al hueón del alcalde que no aparezca por aquí"; "La gente no lo quiere"; "Ustedes son mandados"; "Díganle al conchesumadre del alcalde que ni aparezca"; "Váyanse de acá, no los queremos", fueron parte de los improperios.

Además, la copiloto insultó a los vecinos que estaban en el lugar, y luego continuó "perturbando la tranquilidad y el trabajo de los funcionarios, al cuestionar su labor y la del municipio".

Y antes de irse del lugar, señaló: "Váyanse de aquí conchas de su madre o les llegará el mismo rafagazo de ayer". "Díganle al conchesumadre del alcalde que lo vamos a matar"; "Que no se atreva a venir pa’ cá"; "lo vamo’ a matar"; "Les llegará el mismo rafagazo".

La réplica del alcalde Carter

"A las pocas horas que los funcionarios entraron, a solicitud de vecinos, empezaron a aparecer vehículos de alta gama, donde desde uno de ellos profirieron insultos contra los funcionarios, amenazándolos de muerte, y también contra mí", expresó el jefe comunal.

Por último, remarcó que "no le tenemos miedo, pero es fundamental que cualquier persona que tenga información sobre estos grupos o amenazas, nos haga llegar esta información".