El alcalde de Zapallar, Gustavo Alessandri, explicó la medida presentada por el Consejo Municipal de la comuna y remarcó que "no es un toque de queda".

Lo anterior se debe a que los menores de 18 años, tienen que circular por las calles durante el verano 2022-23 en compañía de un adulto.

"Para nada es un toque de queda. Es proteger los derechos del niño que están siendo utilizados en muchas ocasiones para delinquir. Es una medida muy cabrona, pero no tenemos más remedio", señaló el edil a Emol.

En ese sentido, afirmó que ya está coordinado con Carabineros, la PDI y la Armada para llevar a cabo la ordenanza municipal. Pero antes, debe ser aprobada por los concejales el lunes 21 de noviembre.

Por ello, señaló que "si tu hijo de 15 años está curado en la calle, caminando solo, eso es una vulneración de derechos, el padre es el responsable. Ahí se hace la denuncia y se irá al retén, retenido por Carabineros. Eso es totalmente legal, podemos hacerlo".

"Otro caso. Menor de edad camina sobrio sin un adulto. No hay ningún problema, no es retenido, pero se le pide que llame por teléfono a un adulto responsable", explicó el jefe comunal.

No obstante, la autoridad admitió que es una medida criticada, pero recalcó: "Nos hemos asesorado, lo hemos visto con muchas instituciones y no caemos en ninguna ilegalidad, hacemos lo que el Estado no ha hecho, proteger a los niños".

"No es un toque de queda, es que los padres tienen que estar ubicables. Un menor que transite entre 23 y 05 am, si queda en coma etílico, que ocurre muy a menudo, al menos debemos ubicar a un adulto responsable de ese niño", sentenció el alcalde de Zapallar.