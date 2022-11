Comparte

Esta mañana en “Directo al Grano” conversamos sobre la crisis del sistema educativo, pues se registró un aumento en la deserción escolar, el ausentismo post pandemia, y la violencia en los establecimientos educacionales.

En ese sentido, la ex convencional, Carol Bown, sostuvo que “tenemos que empezar a hablar de calidad, pero no lo hemos logrado porque tenemos a ministros encargados de temas ideológicos como perspectiva de género o educación no sexista”.

