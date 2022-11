Comparte

La exalcaldesa de Maipú, Cathy Barriga, no se guardó nada y criticó a la actual administración de la comuna, la cual es comandada por Tomás Vodanovic.

A través de redes sociales, la otrora autoridad de la comuna comentó la participación del edil en el matinal "Mucho Gusto" de Mega.

"Estaban hablando de mí en Megavisión y yo no veo tele. Me conecté un poco para ver de qué se trataba y yo creo que este es el único caso que conozco, no recuerdo ningún otro, en el que un alcalde le dé problemas a una comunidad y no soluciones", partió diciendo.

En esa línea, la sicóloga de profesión añadió que "ya es demasiado. Ya van dos años en el cargo y como dicen por ahí otra cosa es con guitarra y no buscar responsabilidades en personas que no la tienen".

Después, criticó fuertemente a Vodanovic. "Cuando uno asume un cargo, conoce la realidad que va a enfrentar y pucha, con todo el dolor de mi corazón, Maipú perdió una mamá que se preocupaba de sus necesidades, de la más pequeña a la más importante, y ganó un hijo que tiene que asesorar y guiar en el camino, que no tiene las competencias, más que darle precauciones a la comunidad, que lo encuentro vergonzoso", remarcó.

Asimismo, la exalcaldesa de Maipú precisó que "me gustaría que él (Vodanovic) transparentara que tiene un 0% de cumplimiento en el plan de desarrollo, así como tantos temas que no ha resuelto, más que hablar de esta alcaldesa en medios de comunicación".

Cathy Barriga no solo envió un mensaje a Tomás Vodanovic

Y eso no fue todo, pues la exMekano tuvo palabras para el conductor del matinal de Mega, José Antonio Neme, quien afirmó: "Señora Barriga, mientras su excomuna hoy no tiene capacidad de invertir en algo tan importante como el agua, usted le pagaba a una persona para que fuera a bailar o que hiciera un matinal".

Por ello, aseguró que "quiero recordarles que yo estoy en un juicio con Mega, por injurias y calumnias, y entiendo su animosidad, su parcialidad y los intereses que tienen en esto".

Por último, Barriga mencionó que "cuando hablen las personas que son líderes de opinión, háganlo con responsabilidad, porque sí existe la posibilidad de querellarse siempre. Y aunque puede ser agotador, a veces es necesario hacerlo, porque finalmente la gente sabe diferenciar la odiosidad de la verdad".