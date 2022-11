Comparte

El Presidente Gabriel Boric tiene que decidir este lunes a quién postulará frente al Senado para ser el nuevo fiscal nacional.

El presidente de la Asociación de Fiscales de Chile, Francisco Bravo, en entrevista con "La Mañana de Agricultura" señaló que la próxima autoridad del Ministerio Público debe "hacer un giro respecto a la conducción, volver a colocar a la fiscalía en el ligar que se merece, como el órgano más importante porque es el órgano articulador del sistema procesal penal; que la gente vuelva a confiar en el Ministerio Público, eso implica tener una relación con la comunidad mucho más cercana, mucho más abierta y también ir hacia las comunas, hacia los lugares, para que las personas puedan también entender de qué se trata el trabajo de los fiscales".

Esta elección también es importante por el contexto complejo respecto de la criminalidad violenta que está viviendo en el país. Asimismo, agregó, "se requiere también un rediseño interno desde el punto de vista de la gestión".

"A partir del fiscal nacional se definen las políticas de persecución, o sea dónde se ponen los acentos y las prioridades en las investigaciones. Se definen los criterios de actuación", enfatizó.

En ese sentido, apuntó que "esperamos que ojalá se opte por una persona que tenga las cualidades para enfrentar los nuevos desafíos que se vienen".

"Yo creo que hay un consenso en que no puede ser una continuidad del anterior fiscal nacional, en que en siete años no fue muy clara cuál era la política de persecución. No nos adelantamos, no fuimos capaces -y en esto no quiero personalizar en una persona la problemática- de verlo a venir, algo que ya se venía anunciando hace unos siete, seis años", añadió.

Según Bravo, "a partir del año 2015 era clara la tendencia de los homicidios en Chile". "Desde el 2010 uno veía una curva ascendente progresiva, del 2010 al 2015. El 2015 asumió el fiscal nacional anterior. Por último, 2015 no lo vio, pero no puede decir que no lo vio el 2017 ó el 2018, claramente habías una tendencia al aumento".

Por ello, indicó, "aquí tiene que haber una política de persecución muy clara respecto de la criminalidad violenta y una decisión del fiscal nacional de perseguir esos delitos con energía", siempre respetando los derechos de las personas.

Finalmente, señaló que se necesita alguien "que tenga calle", que sean persona que sepa "de qué se trata la persecución penal, cómo se hace en la práctica y también tengan claro qué es lo que hay que hacer desde la orgánica".