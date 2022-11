Comparte

Un reportaje de Ciper reveló el mal uso de fondos públicos por parte de algunos familiares de diputados, quienes usan tarjetas de carga de bencina para rellenar el estanque en sus autos particulares.

En concreto, los involucrados tienen relación con los parlamentarios Cristóbal Urruticoechea (Partido Republicano), Claudia Mix (Partido Comunes), Viviana Delgado (Partido Ecologista) y Boris Barrera (Partido Comunista), entre otros.

Por ejemplo, la esposa de Urruticoechea, Tamara Küpfer Moller, ha usado la tarjeta 38 veces, además de su hijo, Ignacio Urruticoechea, quien ha cargado bencina en estaciones de servicio de Concón y Santiago.

Cada tarjeta tiene un RUT asignado y un número de patente, pero dependiendo de la voluntad de la persona que realice la carga de bencina en la estación de servicio, podría cargar bencina otra persona.

El reglamento dice que solo los diputados, diputadas, y sus asesores y asesoras pueden utilizar estas tarjetas, que corresponden a las principales bencinas que funcionan en el país, para ejercer su labor parlamentaria.

Por su parte, la hija de Claudia Mix, Catalina Martínez, también figura utilizando dinero del fondo fiscal para bencina entre diciembre de 2021 y mayo de 2022, gastando un total de $160.000.

Y en 2020, Boris Barrera perdió una de sus tarjetas, la que fue encontrada por alguien que cargó $1,7 millones en combustible en autos desconocidos en tres regiones del país

Las reacciones de los aludidos tras el mal uso de fondos públicos

Urruticoechea señaló de forma escueta al mismo medio que todos los traslados "estaban en orden".

Mientras que el equipo de Mix añadió: "No tiene licencia de conducir, por lo que la conducción siempre estará en manos de una o un tercero, ya sea personal de apoyo o cercano, para apoyarla en su traslado".

Finalmente, Viviana Delgado afirmó en relación a su esposo y la posible infracción que "no lo sabía. Él no está trabajando en este momento y no vi un problema que él sea mi chofer y no pagado".