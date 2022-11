Comparte

La presidenta de la comisión de Constitución, Karol Cariola, respondió a los cuestionamientos de la diputada Pamela Jiles, quien insistió en una posible discusión de un sexto retiro del 10%.

Lo anterior se debe a que Jiles, en conjunto con otros legisladores, quieren plantear el proyecto al interior de la comisión que está a cargo de la parlamentaria del Partido Comunista.

Por ello, Cariola mencionó que ha hecho "todo apegado al reglamento. Siempre me he preocupado de que la tramitación sea en concordancia con la gran mayoría de los miembros. Le hago un llamado a la diputada a no crear expectativas en la ciudadanía, a dejar de mentir".

Recordar que Jiles, tras una falta de voluntad por parte de su par, expresó: "Ha faltado en una cantidad completa de ítems a sus deberes como presidenta, pero lo más importante es que ha sido el escollo fundamental para que no se tramite y no se ponga en tabla el sexto retiro".

De momento, la propuesta sigue siendo solo una alternativa y nada concreto, por lo que se espera que haya una definición de esta en los próximos días.