El ministro (s) del Interior, Manuel Monsalve, señaló este jueves que no hay una modificación sustancial en la paralización de camioneros con respecto a ayer, y que esta jornada cumple cuatro días.

Según detalló, ayer habían 54 puntos de movilización, mientras que hoy hay 53, pese a que ayer invocaron la Ley de Seguridad del Estado.

"La mitad de los camioneros están en la berma, por lo tanto no hay una obstrucción a las vías de tránsito de vehículos, y la otra mitad hay una una ocupación de una pista", indicó la autoridad.

Con respecto a los dichos de Sergio Pérez, presidente de la CNTC, quien aseguró que jamás se llego a un acuerdo con el gobierno, dijo que "no es una polémica que le sirva al país y, además, hoy hay quienes estuvieron en la mesa están pidiendo conversar con otro actor, que no estaba sentado en esa mesa y que no era parte del Consejo Nacional del Transporte, que fue quien llevó las negociaciones".

"El país no se puede hacer cargo de las diferencias que hay al interior de los gremios de los camioneros", criticó.

Consultado por si ha habido desabastecimiento, Monsalve dijo que sí, dando el ejemplo de Monte Patria en la Región de Coquimbo, donde ha faltado combustible.

"Hay preocupación de otros actores económicos del país", como en las cadenas de supermercado y la agricultura, agregó.

Cobro de peaje de $300 mil

Según informó La Segunda, unos camioneros movilizados en la Ruta 5 Norte habrían estado pidiendo dinero a otros conductores no adhirieron a la protesta.

"Estoy filmando una serie. En este momento en el norte de Chile y los #CamionerosGolpistas acaban de pedirnos CLP$300.000 (US$325) para que los camiones de producción pudieran pasar por la carretera. @Carabdechile estaba presente y no lo impidió. Hablemos de mafia”, escribió ayer en Twitter el director Gabriel Díaz de la productora Parox.

Frente a eso, el ministro (s) Monsalve comentó que "puede que eso ocurra en algunos lugares, entiendo que esos son hechos aislados. Obviamente son hechos que repudiamos, espero que los camioneros repudien hechos de esa naturaleza".

"La institución de Carabineros es mantener el orden público y si eso ocurre Carabineros va a actuar, dijo.