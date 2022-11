Comparte

La modelo e influencer XL Antonia Larraín criticó a Cecilia Bolocco por sus polémicos dichos por las tallas, asegurando que "las personas gordas no queremos tu opinión sobre nuestros cuerpos y hábitos. Por algo son nuestros”.

La ex Miss Universo realizó un más que cuestionado comentario al afirmar que las mujeres "si creen que necesitan más tallas, yo creo que lo que necesitan es comer menos".

Polémicos dichos que la modelo y activista feminista condenó en sus redes sociales. "No existen cuerpo incorrectos. No existen cuerpos malos. No existen cuerpos feos. No existen cuerpos no deseados. Existe la “gordofobia”. Existe el capacitismo. Existe el racismo", publicó en su cuenta de Instagram.

"Y niñas, niños, niñes y adolescentes no deberían aprender a odiar sus cuerpos con comentarios y comparaciones sobre lo que comen, lo que ejercitan, lo que pesan, lo que miden. Ojalá estas reflexiones no les dure tan poco como el escándalo de la semana", agregó la autora de "Cuerpo sin verguenza".

La aclaración de Bolocco

Durante una actividad de la Fundación Oncológica Care, en Lo Barnechea, Cecilia Bolocco se refirió a su polémico comentario, acusando que fue sacado de contexto.

"La verdad es que siento que se viralizó algo que fue sacado de contexto para tratar de imponer en mí una opinión que yo no tengo. Toda mi vida he sido una persona que ha tratado de empoderar a la mujer", afirmó.

"Si yo hice un comentario sobre el tema del excesivo tallaje de la ropa es simplemente porque me asusta que mujeres se abandonen y que no se preocupen de su salud. La obesidad mórbida en nuestro páis está creciendo a pasos agigantados y es casi un tema de salud pública. Pero nadie dice que es peligroso", agregó.

De todos modos, aprovechó la instancia para pedir perdón a quienes se sintieron afectadas por su desafortunado comentario.

"Para mí es imposible decir algo para denostar, para dañar, insultar, agredir, nunca he abierto mi boca para agredir. Y si lo hice, fueron malinterpretadas mis palabras o fui torpe en decir algo, pues pido perdón. Pido perdón porque esa nunca ha sido mi intención ni lo va a ser. Mi intención es que se viralice lo que hoy estamos haciendo", concluyó.