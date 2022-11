Comparte

Este domingo se cumple el séptimo día del paro de camioneros luego de no poder llegar a un acuerdo con el Gobierno en la última reunión sostenida ayer en el Ministerio de Transportes.

Según los dirigentes, el principal motivo en el fracaso de las negociaciones es relativo al alto precio del combustible.

Por ello, en conversación con Meganoticias, Freddy Martínez, dirigente de los Camioneros del Biobío, y Cristián Sandoval, presidente de la Confederación de Camioneros Fuerza del Norte, pidieron una rebaja no solo para ellos, sino que también "para todos los chilenos".

"Lo que pedimos al Gobierno es que haya una rebaja en el precio de todos los combustibles. El petitorio desde el principio ha involucrado a toda la ciudadanía. Pedimos rebaja de los combustibles para todos los chilenos y no solo para los camioneros", señalaron.

"Estamos esperando un gesto del Gobierno para que nos podamos sentar a negociar. Lo que estamos pidiendo es para todos los chilenos. Un gesto de humanidad. Los camioneros no salimos a trabajar porque no contamos con las condiciones y la seguridad", sostuvo Sandoval.

"Nosotros no estamos porque no queremos salir a trabajar, no podemos salir a trabajar. El petróleo ha doblado su valor en un año y eso es insostenible para cualquier pequeño empresario. Los costos del flete llegan a ser casi el 60% el diésel, entonces no podemos subsidiar más, no nos da la economía”, añadió Martínez.

Sandoval señaló que empatizan con los comerciantes que han perdido sus productos tras el paro, pero que sin embargo, "no podemos salir a trabajar porque no puedo mezclar el dinero con la vida humana".

"Estamos siempre abiertos a conversar y por eso seguimos acá. Nuestra idea es que esto pronto tenga una solución", cerró el presidente de la Confederación de Camioneros Fuerza del Norte.