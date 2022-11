Comparte

La situación de los vendedores ambulantes en Santiago aún continúa descontrolada y pretender recuperar los espacios tomados se ve como una larga tarea, a pesar de algunos operativos para frenar el comercio ilegal en la capital del país.

En conversación con ‘La Mañana de Agricultura‘, el excarabinero y exjefe de escolta presidencial, Arturo Urrutia, sostuvo que esta situación ocurre porque se dejan de lado las fiscalizaciones.

"Cuando dejas de hacer así al libre albedrío ocurren este tipo de cosas, ocurre el caos, el desorden, gente que se apropia de lugares y después se creen dueños. Cuando dejas de hacer controles, fiscalizaciones, evidentemente se producen este tipo de cosas", señaló al respecto Urrutia.

El viernes nos sorprendimos por los ataques de vendedores ambulantes a Carabineros y al personal de seguridad municipal. Este lunes, un impactante video se viralizó durante este lunes, el que muestra a unos niños con un cuchillo en medio de una disputa entre vendedores ambulantes en el centro de Santiago.

Sobre si se abandonó aquella práctica de realizar controles, fiscalizaciones y despejar las calles, aseveró que "es evidente que así fue".

"El espacio público es de todos, pero bien regulado, con comerciantes que están establecidos, que pagan sus patentes (…) Ahora que vienes a tratar de copar el espacio, a irrumpir con un operativo para retirar carros de comidas u otros elementos del comercio ilegal, cuesta", manifestó.

A su juicio, ve claramente que la situación en la capital del país "está desbordado", sin embargo, afirma que "hay que continuar la labor".

Bajo ese contexto, para el exjefe de escolta presidencial, "tiene que haber una coordinación con las policías, la PDI, con apoyo de inspectores municipales; porque Carabineros no puede solo, necesita apoyo logístico".

"Debe hacerse una estrategia fuerte en el casco histórico de nuestra ciudad capital", subrayó.

"La sensación es de un deterioro de Santiago, uno ve un abandono de la ciudad. Es lamentable porque confluyen muchas personas todos los días", comentó el exuniformado.

Finalmente, indicó que "no creo que a la gente le guste mucho ir al casco histórico de Santiago hoy, porque insisto el caos, desorden, no controlar, no fiscalizar; produce lo que vemos en los videos".