El gobernador de la Región Metropolitana, Claudio Orrego, eligió a los alcaldes Tomás Vodanovic (RD, Maipú), Carolina Leitao (DC, Peñalolén) y Claudio Castro (Independiente, Renca), como las “mejores gestiones municipales”, al ser consultado al respecto en entrevista con Súbela, en su calidad de ex alcalde de Peñalolén.

“Aparte de la Carola Leitao, que creo que lo hace estupendo, la alcaldesa de Peñalolén, mi sucesora… Creo que de los nuevos, Claudio Castro y Tomás Vodanovic, probablemente son de los que tienen de las mejores gestiones. Innovadoras, terreno, alianza público-privada, con grandes sueños”, explicó la autoridad, quien también fue consultado por las que considera las peores gestiones municipales.

“Y de las peores, más que decirte una en particular, te diría aquellos que todavía no se dan cuenta que ya no son activistas, sino que son autoridades. Entonces, tú vas con ellos y dicen ‘oye alguien debería arreglar esto’, ‘que terrible esta…’, oiga usted es el alcalde, la alcaldesa”, aseguró, sin dar nombres.

Orrego también se refirió al rol de la alcaldesa de Santiago, Irací Hassler. "Una alcaldesa que le toca sin duda alguna una de las comunas más complejas de Santiago, y que al igual que el gobierno, creo yo, ha tenido que tener un baño de realismo y también de humildad muy fuerte, porque los problemas siempre son complejos. Otra cosa es con guitarra. Se aplica también en Santiago”, señaló.