Diversas críticas generaron las declaraciones del expresidente de Uruguay, José Mujica, durante su visita de dos días a Chile para reunirse con el Mandatario Gabriel Boric y participar en un foro de la Asociación de Universidades Grupo Montevideo.

El ex jefe de Estado, durante su visita a La Moneda analizó el triunfo del Rechazo en el plebiscito del 4 de septiembre y atributó la derrota de Apruebo a que "a veces, cuando pretendemos mucho, la gente común no lo entiende".

Uno de los primeros en responder fue el diputado y jefe de bancada de la UDI, Jorge Alessandri, quien fue categórico el señalar que “el Presidente Boric invita a su amigo, el líder de la izquierda, al gurú, al ex presidente de Uruguay, y para explicar el triunfo del Rechazo en el plebiscito, la izquierda continúa con el ninguneo a las personas que ellos llaman comunes, dice que “lo que pasa es que las personas comunes no entendieron”, o sea es tan elevado el ideario de la izquierda extrema que el común de la gente no entiende”.

En el mismo sentido, el parlamentario agregó que “ellos que dicen gobernar para el pueblo, ellos que dicen hacer políticas económicas para el pueblo, cuando pierden ningunean de manera clasista, ningunean con una superioridad intelectual que habíamos visto en Giorgio Jackson, pero que hoy vimos también en Mujica”.

Cabe destacar que el ex presidente Mujica, quien calificó al mandatario local como “un compañero, un luchador social y de la vida”, sostuvo en relación al referéndum que “con los tumbos del camino se suelen desacomodar las cargas, pero es ley que en huella larga se tengan que acomodar. Un tropezón no es caída; enseña que a veces, cuando pretendemos mucho, la gente común no lo entiende y tenemos que ponerle la oreja al pueblo, porque eso se llama en el viejo lenguaje asiático virtud, gobernar para la mayoría”.