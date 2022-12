Comparte

La presidenta del PPD, Natalia Piergentili, anunció que todavía no hay acuerdo entre las fuerzas políticas por un nuevo proceso consituyente.

“Hoy ha sido un día vertiginoso que lamentablemente termina sin acuerdo", señaló la timonel, quien acusó intransigencia de Amarillos por Chile.

Recordar que una de las principales trabas para zanjar un acuerdo es el mecanismo que se encargará de redactar la nueva Carta Magna.

En concreto, el oficialismo busca un órgano 100% electo, mientras que la oposición propone 50 expertos designados por el Congreso y 50 integrantes elegidos con el sistema del Senado.

Luego, Piergentili precisó que "en lo personal como presidenta de un partido estoy tremendamente decepcionada (después) de tres meses de trabajo con pocos resultados, y quiero decirles muy responsablemente que creo que hoy día no tenemos acuerdo por la presión de Amarillos y por la resistencia de Renovación Nacional".

"Esto no significa que no vamos a seguir conversando, pero quiero que la opinión pública sepa que el oficialismo hizo todo lo posible por dar distintas alternativas que incluso electoralmente sabíamos que iban en contra de nuestras fuerzas políticas", argumentó la timonel del PPD.

Mientras que el diputado y ex presidente de la Cámara, Raúl Soto (PPD), reconoció que "se han ido acercando las posiciones" y que "hay más flexibilidad y apertura" de parte de las colectividades.

Por ello, aclaró que "se ha mostrado mayor apertura del oficialismo a fórmulas con algunas mixturas, que permitan obviamente resguardar la legitimidad social y el carácter democrático del mecanismo, pero con un rol con mayor incidencia de expertos y expertas".

"Y por otro lado también la oposición se ha ido abriendo a algunas fórmulas que avancen en la misma dirección, pero todavía lamentablemente hay algunos detalles que nos están trabando", acabó.

Ahora, las reuniones para llegar a un acuerdo constituyente continuarán el lunes en el ex Congreso de Santiago.