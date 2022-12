Comparte

El presidente de Renovación Nacional (RN), Francisco Chahuán, advirtió que su sector no apoyará un acuerdo constitucional sin un órgano mixto, que es la principal traba en medio de las conversaciones.

Recordar que el oficialismo busca un órgano 100% electo, mientras que la oposición propone 50 expertos designados por el Congreso y 50 integrantes elegidos con el sistema del Senado.

Ante eso, el senador indicó que "si acá no hay un órgano mixto, por lo menos este presidente de partido no está dispuesto a firmar ningún acuerdo".

En esa línea, el parlamentario aclaró que "RN se va a jugar por un órgano mixto sí o sí. Primero porque es señal de moderación, segundo porque no estamos dispuestos a repetir un nuevo fracaso constitucional, y que la historia nos recrimine como los ensayos constitucionales fallidos".

Por lo mismo, el timonel de partido aseguró que "creemos, sin lugar a dudas, que el aporte de los expertos es fundamental".

RN se cuadra con las declaraciones de Francisco Chahuán

"Cuando escucho al oficialismo hablar de un plebiscito de entrada, yo les pido: ‘no jueguen con la ciudadanía’. Ellos saben perfectamente que no hay estudio de opinión alguno en que un órgano mixto no gane con mucha claridad respecto a uno 100%, porque la ciudadanía no quiere repetir la mala experiencia que acabamos de tener", expresó el secretario de RN, Diego Schalper.

Asimismo, el diputado añadió que "le hago una invitación al Presidente, un gobierno que pierda una vez en su primer año ya la tiene muy difícil y perder dos veces es mucho más difícil. Le pido al oficialismo que no exponga al gobierno del Presidente Boric".

Por último, precisó: "Tenemos la convicción absoluta que lo mejor para Chile y lo que Chile además quiere, es que personas expertas tengan poder resolutivo dentro del órgano redactor de la nueva Constitución".