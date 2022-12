Comparte

El alcalde de Recoleta, Daniel Jadue, llamó a los militantes del Partido Comunista (PC) a no firmar el acuerdo constituyente que se discute en el ex Congreso de Santiago.

"Todavía no entiendo, compañeros y compañeras, ¿cuándo le empezamos a tener tanto temor, a andar solos durante un tiempo por el camino de la política en nuestro país? La verdad es que no me siento solo si no firmamos un acuerdo que traiciona el mandato del pueblo que nos escogió y al que decimos representar", afirmó en declaraciones compartidas por La Tercera.

Luego, el edil insistió que "el escenario de la realpolitik o de la política de lo posible solo nos encadena a siempre trabajar para los que no quieren que haya cambios, a los que terminan adorando a los golpistas".

Asimismo, aclaró que "yo, la verdad, es que prefiero pasar el tiempo de la derrota en nuestra trinchera hasta que se recomponga el escenario, pero pensar que el único escenario a disputar es el que me impone la derecha, creo que no es correcto".

Por último, Daniel Jadue evaluó posibles alternativas para el proceso constituyente. "Los escenarios son múltiples y uno es efectivamente, al igual que el 15 de noviembre, no firmar y esperar que nuevamente haya condiciones para impulsar cambios de verdad", concluyó.