El presidente de la Democracia Cristiana (DC), diputado Alberto Undurraga, junto a su par Héctor Barría, vicepresidente del partido e integrante de la Comisión de Educación de la Cámara, se reunieron con un grupo de madres de la comuna de Lampa para denunciar más de 300 casos de estudiantes que no tienen matrícula para el próximo año.

"Hemos estado trabajando para exigirle al Ministerio de Educación que tome las medidas para garantizar el derecho a la educación a niños, niñas y adolescentes que hoy día no tienen vacantes para el próximo año", dijo Undurraga.

Además, recordó que esta situación ya se vivió este 2022 y que el actual Gobierno había solicitado más tiempo para resolverlo.

"Los datos dan cuenta de que solo en Lampa hubo 190 estudiantes que no tuvieron matrícula y hoy día hay más de 300 estudiantes que no correrían la misma suerte el próximo año. Lo que queremos hacer hoy día es relevar este problema, ya que la educación es un derecho y ese derecho tiene que expresarse en cupos en los distintos establecimientos cercanos a los domicilios donde viven las distintas familias afectadas", señaló el presidente de la DC.

Por su parte, el diputado Héctor Barría, dijo que el problema que atraviesa Lampa se vive en otras zonas del país.

"Como Democracia Cristiana nos haremos parte en este caso para poder resolver esta situación. Tenemos que hablar de la nueva Constitución, pero no podemos dejar de hacernos parte de los problemas que afectan a las familias día a día, una nueva constitución por su puesto, pero la educación y el problema de las matrículas es algo que afecta hoy", indicó el vicepresidente del partido.

Exigen al Mineduc una solución urgente para Lampa

En tanto, desde la Agrupación padre y madres sin matrícula Lampa, sostienen que esta situación "no es una deserción", sino que simplemente no tienen establecimientos educacionales para sus hijos.

Además, indican que de los 330 alumnos que estarían sin matrícula, más de 200 estudiantes serían solo de primero medio.

"Esto no es una deserción como se está hablando, sino que es simplemente que no tenemos establecimientos donde nuestros hijos tengan educación. Estamos pidiéndole al Gobierno y a todas las autoridades que nos ayuden a conseguir establecimientos, conseguir que nuestros niños vayan al colegio", afirmó Alejandra Reinoso, quien pertence a la Asociación.

"Ellos quieren estudiar, quieren terminar su educación como corresponde y para eso nosotros como sociedad tenemos que darle esa oportunidad de estudio a nuestros hijos", añadió.

"Le pedimos al Gobierno que reconozca que no tenemos deserción escolar, sino que lo que tenemos es falta de implementación de liceos y colegios, manifestó, por su parte, Caludia Acevedo, prodesora de la comuna.

"La solución que se nos da es Santiago, pero nosotros no vamos a traer a nuestros hijos a Santiago, porque no tenemos las facilidades y la factibilidad. Esperamos que el Gobierno se haga cargo de este tema. Hoy día los niños de Lampa no tienen derechos humanos", complementó.