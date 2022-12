Comparte

La diputada de Renovación Nacional (RN), Camila Flores, criticó el acuerdo constituyente firmado ayer entre las fuerzas políticas en el Congreso de Santiago y remarcó que se "están repitiendo los mismos errores".

“No estoy disponible para cometer el mismo error dos veces, en este acuerdo se están volviendo a cometer nuevamente errores que la ciudadanía ha rechazado categóricamente, como tener personas electas y además tener escaños reservados supranumerados para los pueblos indígenas", expresó.

En esa línea, la parlamentaria indicó que "tampoco me parece que se tenga que distorsionar la voluntad democrática metiéndole la mano a la urna con la paridad de salida, estoy de acuerdo con la Ley de cuotas, tener cuotas de entrada, pero no con esta modificación de salida una vez que ya se ha generado la votación. Son errores que evidentemente no se pueden volver a cometer, pero se están volviendo a repetir".

Después, aclaró que "cuáles son los costos de esta convención o este Consejo, no será mejor esos recursos utilizarlos en las prioridades que tienen los chilenos que realmente son urgentes, como son la delincuencia, la salud y tantos otros temas".

Por último, Camila Flores insistió que "la verdad no me parece que sea un buen acuerdo y por supuesto vamos a estar siguiendo muy de cerca la discusión en el Congreso cuando ingrese la reforma constitucional, para poder verificar algunos puntos que están bastante amplios en lo que se firmó el día de ayer".