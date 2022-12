Comparte

La ministra de Justicia, Marcela Ríos, abordó este jueves la nominación de Marta Herrera para el cargo de Fiscal Nacional.

El Presidente Gabriel Boric propuso el nombre de la funcionaria este miércoles, quien actualmente ejerce como directora de la Unidad Especializada Anticorrupción y Jurídica de la Fiscalía Nacional.

Al respecto, la secretaria de Estado dijo que el interés del Ejecutivo es tener a una persona que tenga la capacidad de liderazgo. "El foco ha estado en buscar una persona que tenga trayectoria, las competencias profesionales para cumplir el cargo".

Ríos espera "firmemente" contar con los votos en el Senado para que Herrera se convierta en la sucesora de Jorge Abbott. "Sabemos que este es una decisión muy importante para el país, acá no se trata de un gatillo con el Gobierno, no se trata de un debate, de una preferencia individual de cada senador", expresó.

Junto a esto, enfatizó que Marta Herrrera "es una persona de carrera como la gran mayoría de los funcionarios de la Fiscalía Nacional y como además lo son otros tres fiscales regionales que estaban en la quina".

Por lo tanto, manifestó que "pensar que una persona por haber cumplido funciones de funcionaria pública tiene que ser tildada con todas las decisiones de sus superiores, no es razonable".

"Espero que estas críticas no estén fundadas en un sesgo de género, me parece que acá es importante evaluar las competencias, las trayectorias, el currículum y el trabajo que ha realizado Marta Herrera, y no solo quién haya sido su jefe en un momento", indicó.

La Cámara Alta votará el lunes 19 de diciembre si aprueba o no a Marta Herrera como la nueva Fiscal Nacional. Para ello, se necesitan 2/3 de los parlamentarios (33 votos).