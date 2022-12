Comparte

La meteoróloga Edita Amador, de la Dirección Meteorológica de Chile, aseguró que las altas temperaturas que está registrando el país no se debe al cambio climático.

Este jueves, Santiago registró su más alta temperatura del 2022, con 36,7° C, ya que "estamos con altas presiones cálidas en general", dijo en conversación con "La Mañana Interactiva".

"Eso viene de la mano que este verano vamos a tener de Coquimbo por el norte hacia la zona de Coyhaique temperaturas sobre los 30 grados, prácticamente", señaló.

Por lo anterior, vamos a tener un verano "bien cálido" y "vamos a tener temperaturas sobre los 31 grados en términos generales".

"Se está adelantando un poco el verano", sostuvo, con valores extremos en diciembre, pero esto "no es el cambio climático. Lo que pasa es que siempre hemos tenido altas temperaturas, pero la gente se olvida, pero ya hemos tenido valores extremos. En Chillán, por ejemplo, sobre 40° C".

"Si nosotros pensamos que hay 31-32 grados en algunos sectores es como mas menos normal, porque siempre en Chillan hay 40° C, en el norte hay 38° C, incluso hemos tenido ya en Concepción sobre los 30° C", explicó.

En ese sentido, apuntó que "la gente como que olvida rápidamente que las temperaturas siempre son altas en algunos sectores en el verano".