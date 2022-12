Comparte

La desaprobación del Presidente de la República, Gabriel Boric, bajó un punto y se situó en un 64%, según el último sondeo de la encuesta Cadem.

Del mismo modo, la aprobación del Jefe de Estado también cayó en un punto y alcanzó el 30%. Un 3% afirmó que no lo aprueba ni desaprueba, mismo porcentaje que que no sabe o no respondió.

Proceso Constituyente

Una amplia mayoría de los encuestados señaló querer cambiar la Constitución, con un 63%. Un 36% se manifestó en contra de la medida, lo que representa un aumento de 6 puntos con respecto a lo percibido en el mes de noviembre.

Con respecto al "Acuerdo por Chile" y la nueva forma en la que se redactará una nueva Carta Magna, un 51% señaló estar de acuerdo y un 46% en desacuerdo.

En tanto, un 55% sostuvo que este nuevo proceso será "mejor" que la Convención Constitucional. Un 21% cree que será "igual" y un 20% "peor".

Asimismo, ante la consulta de "¿Quién cree que fue el principal ganador con el acuerdo?", la ciudadanía eligió la opción "Negociadores de Chile Vamos: Javier Macaya, Francisco Chahuán y Diego Schalper", con un 30%. Un 20% se inclinó por el "Presidente Boric" y un 11% señaló que "ninguno".

En caso contrario, la percepción es que el principal perdedor es el Partido Comunista, con un 18%. Más atrás aparecen "los convencionales anteriores" y con un 11% el "Presidente Boric" y el "Partido Republicano".