Este próximo martes 27 de diciembre concluye el proceso de matrículas del período complementario del Sistema de Admisión Escolar 2023 (SAE).

Desde el miércoles 14 hasta el martes 27 de diciembre se realiza el período de matrículas, donde todas las familias que tienen un establecimiento asignado en el período principal o complementario deben asistir presencialmente a matricular a las y los estudiantes.

En este período también deben matricularse todos aquellos estudiantes que se mantienen en su establecimiento y, por lo tanto, no postularon al SAE.

El SAE es el sistema único de postulación a todos los establecimientos escolares que reciben financiamiento del Estado (SAE). Al respecto, el ministro de Educación, Marco Antonio Ávila, explicó que el objetivo de este sistema es "eliminar las barreras de entrada a la educación y a los diversos proyectos educativos que ofrecen las escuelas, colegios y liceos que son financiados con recursos estatales".

"En este sistema, son las familias quienes eligen el establecimiento educativo de su interés, y no al revés", agregó el secretario de Estado.

En este sentido, el ministro adelantó que este proceso único permite al sistema visibilizar aquellas zonas donde existe mayor demanda que cupos disponibles, para lo cual el Ministerio de Educación se encuentra trabajando desde 2022 -en el marco de su Plan de Reactivación Educativa- en un plan de fortalecimiento de la matrícula, con acciones de corto y mediano plazo.

"Con la información que nos entrega este sistema, podemos dimensionar dónde mejorar la oferta educativa y orientar a las familias en sus procesos de postulación", señaló la autoridad.

Admisión Escolar 2023

Es importante recordar que el trámite de la matrícula es presencial (asistiendo físicamente al establecimiento) y es necesario para asegurar el cupo obtenido, ya que al término de este proceso, se liberan los cupos no utilizados y las vacantes disponibles, en una primera etapa para los estudiantes que repitieron de curso y posteriormente para quienes no tuvieron asignación, no participaron del proceso o no quisieron matricularse en el establecimiento asignado.

Los resultados de la etapa complementaria están disponibles en la plataforma www.sistemadeadmisionescolar.cl.

Para ingresar, las y los apoderados deben usar su credencial de usuario (RUN o IPA), hacer clic en "Ver resultado", luego en "Ver detalle de resultado", verificar la información y descargar el comprobante.

En cuanto a la cantidad de postulaciones, en el período principal del proceso de admisión 2023 fueron recibidas 570.891. Por otra parte, en el proceso complementario, fueron recibidas 110.155 postulaciones.