Comparte

El exintendente de la Región Metropolitana, Felipe Guevara, descartó rotundamente las acusaciones Domingo Prieto, cercano al exalcalde de Vitacura, Raúl Torrealba, que es investigado por fraude al fisco y malversación de fondos.

Recordar que Prieto declaró como imputado en este caso y apuntó contra el ex edil de Lo Barnechea, afirmando que fue él quien inventó el mecanismo de triangulación de dinero e incluso habría recibido pagos.

Por ello, el aludido reiteró que no está involucrado en estos actos y remarcó que no tiene ninguna relación con Prieto.

"Estos organismos Vita existían desde la alcaldesa Patricia Alessandri (1994-1996), uno se llamaba Vita Groso, otro Vita Mayor, pero esas organizaciones ya venían desde antes de la administración Torrealba", sostuvo a La Tercera.

Después, precisó que "Cuando yo llegué, el señor Prieto ya estaba en la municipalidad. Yo llegué a una municipalidad donde todo esto ya existía (…) me integré a algo que ya estaba funcionando. Decir que yo inventé un sistema, es totalmente falso".

Por último, Guevara desmintió haber recibido 2 millones cuando dejó su puesto en la municipalidad de Vitacura: "Es enfermizo y totalmente falso. Cómo se le puede ocurrir decir algo así. No me ha requerido siquiera la fiscalía, porque nadie puede creer esa tontera, es falso. Si me requieren, no tengo inconveniente, pero es completamente falso".