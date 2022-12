Comparte

Marta Herrera se refirió al rechazo que tuvo su candidatura como fiscal nacional, donde solo consiguió 26 votos de los 33 requeridos en la sala del Senado.

"Pagué un costo por el rol que me ha tocado jugar en ciertas investigaciones", mencionó, en particular por su trabajo en la investigación por malversación de caudales públicos contra la ex ministra Javiera Blanco, pareja del senador Pedro Araya.

"Fue algo que incidió en esta votación, lo digo responsablemente. Yo siempre pensé efectivamente que había que seguir la misma regla para los que estaban imputados en ese caso, que era de gastos reservados de Carabineros", agregó en conversación con CNN Chile.

"Y mi línea, como en general ha sido respecto de todos los casos que he trabajado, fue totalmente persecutora y yo insistí porque la ex subsecretaria (Blanco) fuera formalizada", sostuvo.

Después, la directora de la Unidad Especializada Anticorrupción y Jurídica del Ministerio Público expresó que "yo no tengo confianza en que los argumentos que se hayan vertido, sean los que corresponde. Tuve que pagar un costo".

Acerca del rol que jugó el Gobierno en su nominación, la abogada admitió: "Se la jugaron. Estoy muy agradecida de la confianza que el Presidente de la República depositó en mí. Y también las ministras con las que estuve ahí, Uriarte y Ríos, y particularmente la ministra Ríos que hizo la defensa de la nominación, yo creo que se la jugaron".

Y remarcó que "por lo tanto, no tengo ningún antecedente para decir lo contrario, ni creo haber sido enviada al sacrificio".

Marta Herrera y aclaró una comida entre Ángel Valencia y la UDI

"Uno escucha muchas cosas, pero es muy amplio el espectro (…) con políticos, supe de una comida que había existido -yo no estuve, por cierto-, pero entiendo que hubo una comida con el candidato Valencia, con gente vinculada al mundo de la UDI, pero no tengo mayores detalles", aseguró.

En ese sentido, puntualizó que "solo escuché, trascendió, que había sido el día de mi nominación (…) entiendo que participó Andrés Chadwick, el exministro del Interior, estaba el señor Valencia y otras personas".

Por último, Marta Herrera que eso influyó en la votación de Iván Moreira: "Si, yo creo que sí. Porque que ellos insistan en instalar un continuismo sin hacerse cargo en lo absoluto del proyecto que yo presento, que es totalmente distinto, la verdad es que a mi no me parece los argumentos convincentes".