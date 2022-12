Comparte

La abogada Cynthia Pérez, representante de la familia de Valentina González, mujer que murió en un motel de Quintero, solicitó que se realice un nuevo examen tras conocerse los resultados del informe toxicológico.

El anuncio llega luego de que la familia de la abogada de 27 años revelara que el informe diera positivo por marihuana, cocaína y ketamina.

En ese sentido, Pérez declaró a LUN que "esto viene a reforzar nuestra teoría de que efectivamente Valentina fue puesta en una condición de no poder mediar su voluntad de forma clara, expresa, manifiesta y consciente, razón por la cual se hace eco a la participación de terceros".

"El cuerpo de Valentina, conforme a la evidencia que emana del informe de autopsia, no tiene ningún vestigio ni rasgo ni antecedente que se permita asociar a una sintomatología de sobredosis. No tiene ningún problema al corazón, no existe nada en los pulmones, nada en el cerebro. Inclusive no existe agua en sus pulmones", añadió.

"Nos dice lo que Valentina tenía. Por ejemplo, marihuana, pero son trazas de marihuana. Las detectó, pero pueden ser consumo de un mes o dos meses atrás. No entrega una información clara", agrega la abogada, por lo que sugiere una muestra de sangre de la zona de la arteria femoral, la cual sería más precisa.

La importancia que tiene la muestra femoral es que nos permite, tanto a la Fiscalía como a los peritos que están trabajando con nosotros, establecer con mayor claridad del consumo, los horarios del consumo y el tipo de droga", destacó.

"Al darnos cuenta de que solamente se habría realizado un test toxicológico por una muestra cardiaca, solicitamos al fiscal que elevara una consulta al Servicio Médico Legal de Quillota, para que se pronunciara respecto de si habrían realizado la toma de muestra femoral", cerró.