Por 74 votos a favor, 44 en contra y 16 abstenciones, la Cámara de Diputados aprobó este miércoles un proyecto de resolución que alerta sobre "crítico estado" de Santiago y por la gestión de la alcaldesa de la comuna, Irací Hassler.

Además, en el proyecto solicitan al Presidente Gabriel Boric que disponga de todas las medidas posibles para colaborar con el Municipio y así frenar esta situación.

Este proyecto fue impulsado por los diputados de Renovación Nacional (RN): María Luisa Cordero, Sofía CID, Catalina del Real, Andrés Longton, Hugo Rey y Juan Carlos Belntrán.

Dentro de los fundamentos, sostienen que "es innegable que durante los últimos meses el estado de la comuna ha alcanzado niveles inéditos en cuanto a inseguridad, insalubridad provocada por la negligencia en la mantención del aseo y ornato comunal, así como por los efectos del desbordado comercio informal".

"Debiendo sumarse a esto la compleja crisis que viven los establecimientos educacionales cuyo sostenedor es el Municipio, muchos de ellos de tipo ‘emblemáticos’ como el Instituto Nacional, el Internado Nacional Diego Barros Arana, el Liceo de Aplicación o el Liceo 1 de Niñas", agregan.

Por lo tanto, en el escrito indican que "no cabe duda de que la gestión de la Alcaldesa ha contribuido a profundizar la crisis en seguridad, salubridad y al interior de los establecimientos educacionales de Santiago, siendo necesario que el Gobierno preste una colaboración excepcional ante la incapacidad en su actuar".

"El paupérrimo estado de la comuna, que sin duda se gesta desde hace años y no puede atribuirse en particular a la actual administración comunal en su génesis, no ha sido abordado como es debido por esta. En efecto, la Municipalidad liderada por la alcaldesa Irací Hassler, ha dado pasos que parecen profundizar la crisis en la comuna y ‘reman contra corriente’ en cuanto a soluciones efectivas para estos problemas", expresan.