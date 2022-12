Comparte

El Presidente de La República, Gabriel Boric, anunció que durante su Gobierno abrirá una embajada en Palestina, con la intención de elevar las relaciones diplomáticas.

En medio de una actividad en el Club Palestino, indicó que "ante los sufrimientos no podemos ser ajenos ni podemos ser protocolares. Muchas veces el protocolo tiene, por cierto, sentido, pero cuando se exagera muchas veces termina vaciando de sentido los momentos en los que más debiera teniendo".

Luego, el Mandatario añadió que "hoy día, estando acá en el Club Palestino, no podemos olvidar a una comunidad que está sufriendo una ocupación ilegal, a una comunidad que está resistiendo, a una comunidad que está viendo violados sus derechos y su dignidad todos los días y que eso es absolutamente ajusto, eso hay que decirlo con todas sus letras".

"Me gustan mucho los mapas y mi cortina de ducha es un mapa del mundo, entonces cada vez que me ducho tengo una rutina para ducharme y veo diferentes partes del mapa y trato de aprenderme las capitales (…)", afirmó.

No obstante, el jefe de Estado señaló: "Siempre me violenta mucho mirar al Medio Oriente y no ver a Palestina en el mapa, en un mapa de baño y si uno va a Google Earth tampoco está, pero es un pueblo que existe, que resiste, que tiene historia".

Por último, el Presidente Boric admitió que "yo estoy de acuerdo que no basta con las palabras de buena crianza y una de las decisiones que tenemos como Gobierno, creo que no lo habíamos hecho público -me arriesgo con esto-, es a que vamos a elevar el carácter de la representación oficial en Palestina de encargado de negocio que hay hoy día y vamos a abrir una embajada durante nuestro Gobierno para darle la representación que corresponde".