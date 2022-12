Comparte

El ministro de Obras Públicas, Juan Carlos García, aseguró que el incendio que afecta a Viña del Mar se encuentra contenido, por lo que ahora Bomberos trabaja en apagar las llamas.

"El incendio ha sido contenido. ¿Qué significa eso? Que por el momento no se estaría expandiendo, pero no significa que no haya focos de calor aún", señaló en diálogo con 24 Horas.

En ese sentido, el secretario de Estado añadió que "tomará al menos el día de mañana para que (el incendio) sea apagado, que es lo que estamos haciendo en las proyecciones".

Además, el titular de la cartera resaltó el trabajo desarrollado por los equipos de emergencia, que evitaron que el fuego continuara expandiéndose y llegara a otros sectores.

"Hay un punto muy importante que demuestra este buen trabajo. En otra ocasión este incendio se puede proyectar que pudo haber pasado a una segunda quebrada, tener muchísimas mas viviendas quemadas y un área mucho más amplia siniestrada", indicó.

Finalmente, el ministro García aclaró que "por supuesto que es grave y es triste la cantidad de viviendas siniestradas, pero lo bueno o menos malo es que pudo ser contenido en un tiempo récord, lo que nos alegra a todos porque finalmente es un logro que tenemos como país, no como un gobierno en particular".