El senador del Partido Republicano, Rojo Edwards, anunció que ingresará 15 indicaciones al proyecto nacido del acuerdo que posibilita la continuidad del proceso constituyente.

Una de ellas, será buscar instalar un plebiscito de entrada para el 14 de mayo con voto obligatorio.

Además, el parlamentario pretende la idea de que la Cámara y el Senado escojan a los integrantes de la Comisión Experta por quorum de 2/3 y no 4/7, misma regla que se aplicaría para los miembros del Comité Técnico de Admisibilidad.

Incluso, quiere modificar las expresiones de Apruebo y Rechazo para el plebiscito de salida, reemplazándolas por “A favor” o “En contra”.

“Si la cuestión planteada al electorado en el plebiscito nacional constitucional no fuere ratificada, continuará vigente la presente Constitución y durante el transcurso de un año desde dicho plebiscito, no podrá presentarse proyecto alguno que tenga como idea matriz la creación de un procedimiento para la elaboración de una nueva Constitución", expresó.

