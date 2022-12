Comparte

El Presidente de La República, Gabriel Boric, realizó un balance de los meses que lleva en La Moneda y comentó el antes y el después desde que asumió el 11 de marzo de este año.

"Diría que recibimos un país en una situación bien critica después de la pandemia, el estallido social, mucha desconfianza en las instituciones, y cerramos el año con un país que está andando, con un país que ha logrado encauzar sus conflictos", mencionó en diálogo con Vía X.

Después, el Mandatario recordó el ataque que sufrió su hermano, Simon Boric, a las afueras de Universidad de Chile que lo mantuvo hospitalizado unos días.

"Le sacaron la cresta, y creo que fue muy frustrante ver cómo le pegaban a él. Terminó con heridas de consideración", aseguró.

Y sostuvo que "pero además la violencia se naturalizó durante mucho rato en nuestra sociedad, donde había gente que se sentía con la facultad y la impunidad de poder destruir un local y que si alguien los paraba sencillamente desconocer todo tipo de autoridad. Creo que eso tenemos que recuperar".

No obstante, la máxima autoridad del país señaló que "los intolerantes y más aún quienes ejercen violencia, son minoritarios, pero hacen demasiado ruido", algo que a su juicio se soluciona con "un cambio cambio cultural".

Presidente Boric es partidario a fomentar el diálogo

"Creo que hay que recuperar el sentido de la autoridad, creo que es importante recuperar el sentido de la solidaridad. Esto es algo que está en la base y en la esencia de la educación y nosotros tenemos que predicar con el ejemplo", reconoció.

Además, recalcó que "cuando en política en el Congreso llega un tipo vestido de cocinero y otros con una pelota haciendo show, o cuando no estamos a la altura de la responsabilidad de los cargos que habitamos, creo que le hacemos un gran daño a ese clima de convivencia y me interesa fomentar el diálogo, el encuentro entre los distintos y he tratado de gobernar bajo ese criterio".

El acuerdo constitucional

Bajo ese punto, respondió las críticas de la expresidenta de la Convención Constitucional, Elisa Loncon, quien lo calificó como un "retroceso político del siglo XIX".

"Creo que Elisa Loncon está equivocada respecto a esto. Esto es un proceso democrático", admitió el jefe de Estado.

Asimismo, complementó que "es evidente que ante una derrota (del Apruebo) de esa magnitud es inviable políticamente repetir exactamente lo mismo, entonces desconocer aquello y creer que vamos a hacer exactamente lo mismo, creo que no tiene asidero".

Por último, el presidente remarcó que el acuerdo constituyente "es un avance significativo para Chile".