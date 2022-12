Comparte

El diputado del Partido Republicano, José Meza, realizó una visita de tres días a la ciudad de Arica en donde se reunió con agrupaciones vecinales y del transporte local, ocasión en que abordaron la preocupante realidad que se vive en la Puerta Norte del país a causa de la descontrolada inmigración ilegal y los elevados índices de delincuencia e inseguridad, razón por la cual exigió al Gobierno decretar a la brevedad Estado de Excepción en la Macrozona Norte.

“Fueron tres días intensos, de muchas reuniones, visitas y un recorrido por las zonas más afectadas por la inseguridad en Arica. Nos volvemos preocupados, porque la Puerta del Norte está desamparada, abandonada, la frontera es totalmente vulnerable y la violencia se ha tomado las calles de la ciudad, que ha vivido este 2022 su año más violento en toda su gloriosa historia”, señaló Meza.

En el mismo sentido, el parlamentario agregó que “nuestro compromiso es con la gente que sufre, con los que viven atemorizados, y que gritan con más fuerza que requieren un Estado de Excepción ahora ya. Esto es lo que nos exigieron vecinos en las reuniones que sostuvimos con diversos dirigentes vecinales y del transporte de la zona”.

Por tales motivos, el jefe de bancada de Republicanos instó al Ejecutivo a que “de una vez por todas entienda la urgencia que se está viviendo en la región, Arica ha vivido este el año más violento en su historia. El gobierno, lejos de querer frenar la inmigración ilegal, lo que está haciendo a través de la funcionaria que fue detenida hace pocas horas por ingresar inmigrantes ilegales es abrirles las puertas, y lo único que genera es inseguridad para quienes viven en este sector, chilenos y extranjeros avecindados, aquellos que vienen a aportar a nuestro país".

"Es por eso que yo les digo, señor Presidente, señora ministra del Interior, si es que usted no se ponen los pantalones, si es que de una vez por todas no decreta Estado de Excepción para controlar las fronteras por parte de los militares en la zona norte de nuestro país, esta situación nunca va a parar. Exigimos que se decrete de una vez por todas, no queremos ni podemos seguir esperando", sentenció Meza.

En tanto, cabe destacar que la ministra del Interior, Carolina Tohá, no descarta decretar Estado de Excepción Constitucional de emergencia en el norte del país a raíz de la situación en la zona. Esto, luego de que Renovación Nacional lo pusiera como condición en la mesa donde se discute el acuerdo nacional en materia de seguridad, que debería ver la luz según la propia secretaria de Estado a más tardar mañana sábado 31 de diciembre.