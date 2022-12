Comparte

La ministra del Interior, Carolina Tohá, aseguró que el Gobierno no tiene contemplado en dar más indultos y llamó a la oposición a seguir en las conversaciones por el acuerdo en seguridad.

Recordar que ayer, el Presidente Gabriel Boric otorgó este beneficio a 12 personas condenadas por causas vinculadas el estallido social y al exfrentista Jorge Mateluna, lo que generó una ola de reacciones.

Por ello, la jefa de gabinete expresó a CHV que "el Presidente Boric está en su primer año, pero no hay ningún plan de otros indultos, no hay carpeta de otros indultos, y presidentes anteriores siempre ejercieron esto en números mucho más amplios, salvo la presidenta (Michelle) Bachelet en su primer mandato".

No obstante, afirmó que "en el caso del Presidente (Sebastián) Piñera, varias de las personas que él indultó son personas que tenían condenas contra delitos de lesa humanidad y, ciertamente, a muchas personas no nos pareció correcta esa decisión, pero entendimos que era una prerrogativa de él y pudimos decir nuestra opinión, pero no trancamos la discusión, o al menos si alguien lo hizo no hubiera estado de acuerdo, de los temas que el país necesita e importan".

Ministra Tohá y la incertidumbre en acuerdo de seguridad

En ese sentido, la titular de la cartera precisó que no llegar a un acuerdo en esta materia "sin duda, afectaría a las personas, en el sentido que todos los acuerdos que se han ido construyendo, que son muy amplios y muy importantes en temas muy sentidos (…) el Gobierno puede seguir impulsando esas medidas, tomarlas como propias y sacarlas como iniciativa de Gobierno".

"Pero todo lo que es solo de Gobierno y no es un acuerdo amplio, es más complejo de implementar, se traba más en el Parlamento y, desde ese punto de vista, para la expectativa ciudadana de que en seguridad trabajemos unidos y tengamos un norte común, claro que sería un costo bastante grave que no lográramos sacar adelante este acuerdo", dijo.

Asimismo, la secretaria de Estado instó a "que volvamos a sentarnos, porque los desafíos de seguridad no van a desaparecer, y la necesidad de trabajar juntos sigue siendo fundamental y los acuerdos que tenemos no podemos desperdiciarlos, son demasiado importantes, tenemos que transformarlo en un trabajo que permita a los ciudadanos ver respuestas comunes y no solo peleas en materia de seguridad".

Después, la ministra Tohá volvió a tocar los indultos: "Obedece a una mirada de dejar atrás el quiebre que fue el estallido y ese dejarlo atrás va a necesitar muchos más elementos donde sí vamos a necesitar ponernos de acuerdo".

Finalmente, espera que las tensiones que calmen y "que estas primeras reacciones después se ponderen y nos sentemos nuevamente, porque lo que se ha logrado construir es demasiado importante para dilapidarlo y es demasiado importante para la gente, no para nosotros para una foto, es importante para que avancemos en los temas de seguridad".