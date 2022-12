Comparte

El Presidente de la República, Gabriel Boric, comentó un supuesto gesto obsceno que habría hecho en su visita a Viña del Mar, la cual fue compartida en redes sociales por Marcelo "Chino" Ríos.

El extenista criticó lo ocurrido y añadió que "mientras a mi me criticaron duramente por decir ‘chupala’ a cuatro pelagatos, el presidente de nuestro país pasa casi desapercibido haciéndole este gesto obsceno a todos los chilenos".

Luego, expresó que "no creen que este personaje y su gesto deben ser aún más duramente criticado!? Las faltas de respeto tienen un límite".

El Mandatario respondió a la eventual polémica

En la misma cuenta de Instagram del ex número uno del mundo, el jefe de Estado afirmó que "Marcelo, el gesto era a una persona para que se subiera el cierre del pantalón pq no se había dado cuenta que lo tenía abierto (me ha pasado y no es agradable)".

"Esto en el contexto de un recorrido en uno de los cerros que se quemaron en Valparaíso (Forestal alto) donde estuvimos coordinando todos los apoyos para la reconstrucción. No es necesario inventar ni mentir para justificar legítimas discrepancias. Saludos", cerró.