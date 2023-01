Comparte

La ministra de Relaciones Exteriores, Antonia Urrejola, fue parte de la delegación chilena que se hizo presente en la investidura de Lula da Silva, quien este domingo asumió como nuevo presidente de Brasil, su tercer periodo en el cargo.

A Urrejola le acompañaron el Presidente de la República, Gabriel Boric, la ministra Secretaria General de Gobierno, Camila Vallejo, y el ex mandatario, Ricardo Lagos Escobar.

La Canciller calificó a Lula como "un gran líder de la región".

"Estoy segura que vamos a poder tener una agenda proactiva junto con Brasil en temas que nos importan, no solo la agenda bilateral, sino también en la agenda multilateral", aseguró.

En ese sentido, Urrejola mencionó que "en el tema del cambio climático tenemos una agenda muy fuerte para trabajar conjuntamente, como también todo lo que es la agenda de integración regional".

Lula Da Silva llegó a la presidencia de Brasil, algo que ya hizo durante dos periodos consecutivos entre 2003 y 2010.

El líder del Partido de los Trabajadores logró vencer por un estrecho margen al ahora ex presidente Jair Bolsonaro, quien no asumió su derrota en los comicios y viajó durante estos días a Estados Unidos, por lo que no asistió a la ceremonia de cambio de mando.