Comparte

El exalcalde de Lo Barnechea, Felipe Guevara, descartó cualquier vínculo con el flamante fiscal nacional, Ángel Valencia, quien prestó servicios a la municipalidad de la comuna.

"No, no tengo ninguna relación con él, no lo conozco. Me encantaría conocerlo, parece una persona muy preparada, pero no tengo ninguna relación personal y, efectivamente, no conozco al señor Valencia", dijo en diálogo con 24 Horas.

Después, indicó que una municipalidad "tiene 1.500, 2.000 juicios al año, por patente, por obras municipales, por personas que pierden una licitación y reclama el tribunal de compras públicas y es normal, la gente tiene derecho a reclamar".

No obstante, Felipe Guevara precisó que "y en ese reclamo a la municipalidad la representan normalmente distintos abogados, internos o externos de la municipalidad. Para eso hay un director jurídico, que es como un fiscal interno, que es el que se entiende con estos abogados".

Por último, el ex intendente de la Región Metropolitana sostuvo que "nunca he estado personalmente con él. Si él prestó servicios a la Municipalidad de Lo Barnechea, efectivamente eso puede ser efectivo, hay cientos de abogados que prestan servicios a una municipalidad, pero no por eso el alcalde va a conocer a esos cientos de abogados que coyunturalmente puedan prestar servicios a un municipio o a una empresa".