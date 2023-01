Comparte

Este domingo salieron a la luz los nuevos resultados de la encuesta Cadem, que esta semana evidenció una leve mejoría en la aprobación del Presidente Gabriel Boric, la que subió 2 puntos para situarse en un 27%.

En tanto, el índice de desaprobación descendió en 3 puntos, registrando un 67%. Además, un 3% no sabe o no responde, mientras que otro 3% no aprueba ni desaprueba.

Cadem

En cuanto a la evaluación de las figuras del Gobierno, las con mejor aprobación fueron la ministra de Salud, Ximena Aguilera (65%); el subsecretario de Interior, Manuel Monsalve (63%); y el ministro de Vivienda y Urbanismo, Carlos Montes (57%).

En el caso contrario aparece liderando el listado el ministro de Desarrollo Social, Giorgio Jackson, quien viene de librarse de una Acusación Constitucional en su contra y registró un 67% de desaprobación. En tanto, su nivel de aprobación cayó 4 puntos y se situó en un 29%, el más bajo desde marzo.

Más atrás aparece el ministro de Economía, Nicolás Grau (60%); y la ministra Segegob, Camila Vallejo (54%).

Crisis de las Isapres y rechazo de Dominga

Ante la consulta "Si su Isapre quebrara, ¿usted…?", la mayoría se decantó por la opción "buscaría ser aceptado en otra Isapre", con un 68%. Mientras que un 32% declaró que "se iría a Fonasa".

Finalmente, un 53% de los encuestados declaró estar de acuerdo con el rechazo del proyecto minero Dominga. Un 37% manifestó estar en desacuerdo, un 2% no sabe o no responde, mientras que un 8% no sabe o no responde.