La ministra del Trabajo y Previsión Social, Jeannette Jara, llamó a que la reforma previsional se discuta en la comisión de Trabajo en la Cámara, la que analiza la propuesta desde noviembre de 2022.

Si bien la iniciativa contaría con los votos para que se apruebe en su idea de legislar, hasta ahora no habría unanimidad, especialmente por los reparos que parlamentarios de Chile Vamos han manifestado en relación al proyecto.

Consultada por este tema, la secretaria de Estado indicó que en esta materia "hemos estado dando cumplimento, desde la presentación del proyecto de ley en adelante que mandató el gobierno del Presidente Gabriel Boric, a todos los requerimientos que nos ha hecho la comisión de Trabajo de la Cámara de Diputadas y Diputados para habilitar que mañana 25 de enero se vote la idea de legislar".

"Así que esperamos que los parlamentarios puedan dar cumplimiento al calendario que se planificó originalmente", añadió la titular de la cartera.

Además, afirmó que "como Ejecutivo estamos esperando que se apruebe la idea de legislar, porque sabemos que, sin duda, vamos a tener que llegar a un buen acuerdo para convertir la reforma de pensiones en ley".

Asimismo, la ministra Jara aclaró que "no sería comprensible que no tuviéramos un avance, habiendo dado cumplimento, en primer lugar, a los compromisos. Y en segundo lugar, no sería comprensible para la ciudadanía que alguien se oponga a la idea de legislar en una materia que es tan necesaria, y sentida, como el mejorar las pensiones en nuestro país".

No obstante, admitió que "tenemos toda la voluntad de conversar, por cierto con oficialismo y con oposición, cada una de estas materias. Pero esto se tiene que hacer en un marco donde también vayamos dando señales claras a la ciudadanía de si queremos avanzar o no en una reforma a las pensiones".

"Por eso hacemos un llamado a todos los parlamentarios y parlamentarias a que, en ese espíritu, nos pongamos en disposición de aprobar la idea de legislar para mejorar las pensiones en nuestro país", sentenció la autoridad de Gobierno.