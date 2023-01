Comparte

La leyenda del tenis chileno, Patricio Cornejo, se refirió en El Rompecabezas de Agricultura al conflicto que ha surgido entre el Ministerio de Bienes Nacionales y el Club Pato Cornejo, del cual es dueño.

Esto luego de que el pasado 16 de enero, funcionarios de la cartera llegaran hasta el recinto ubicado en la comuna de Lo Barnechea para exigir la restitución del inmueble y el inventario por una supuesta deuda que se mantiene hace tres años.

"No siento como que me tenga que ir, siento que pertenezco acá, al club. Lo tengo impregnado en mi cuerpo, me ha costado sentir o pensar que me tengo que ir. Todavía no aterrizo de lo que está pasando", partió diciendo el ex deportista.

"No quiero hablar mucho en contra de Bienes Nacionales, porque las personas que fueron el otro día al club a poner las llaves, que fueron como 15, fueron a hacer su trabajo sencillamente. Fueron a cerrar el club, fue una cosa muy repentina la que ocurrió", añadió.

"Nos dieron un tiempo más, hasta el 31 de enero, no queda prácticamente nada, serán dos semanas más para preparar nuestras maletas, pero la esperanza yo todavía no la pierdo. Quizá haya gente que tiene las cosas más claras que yo, pero todavía yo no lo asumo", sostuvo el ex capitán de copa Davis.

Por otro lado, al referirse a la supuesta deuda denunciada desde el Ministerio, Cornejo expresó que "en los medios hablan de que hay una deuda pero tremenda, y eso no es verdad. Se llegó a un acuerdo con el consejo del Estado, en representación de Bienes Nacionales".

"Se pagaron 560 millones de pesos por la deuda que había, no se debe nada, absolutamente nada. Eso quería dejarlo bien claro, no se debe nada. el Ministerio no nos ha dicho mucho, hasta el momento estamos ahí, esperando que hay algo, alguna esperanza, una nueva licitación quizás", añadió.

"Se que hay gente detrás mío que necesita mi apoyo, necesita que yo diga algo por ellos, para que no pierdan su trabajo, es para mi es sumamente importante, la gente que está en el club, la gente que me ha ayudado a levantar el club", sentenció.

"Aquí estamos tratando de que podamos quedarnos un poco más en el club hasta una licitación nueva o lo que pretenda Bienes Nacionales, porque eso nos daría algún tiempo más para la gente que está trabajando en el club, que es la que más me preocupa a mi", cerró.