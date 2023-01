Comparte

El cantante nacional Américo habló en El Rompecabezas de Agricultura sobre "Cumbia Despechada" su más reciente album, asegurando que de vez en cuando "nos viene bien el dolor y el desamor".

"Yo tenía preparado este disco hace harto rato, tiene este sentimiento porque fue concebido en tiempos de pandemia, complicados, con incertidumbres y estrés. Hicimos este disco con una temática bien especial, bien dolorosa pero siempre al ritmo de la cumbia", declaró.

Por otro lado, al referirse a la vuelta a los escenarios después de la pandemia, el artista señaló que "después de tres veranos interrumpidos este ya vuelve con todo, así que estamos felices y coincide también con poder presentar este disco, canciones nuevas, y la gente lo ha recibido con mucho cariño, lo ha pasado muy bien en el tour".

Américo además comentó la sorprendente interpretación en el Festival del Huaso de Olmué de "No me siento culpable" junto a la agrupación de folklore Entremares, destacando que "tuve la gran fortuna y bendición de haber sido invitado en una noche muy especial para los amigos de esta agrupación, hay familias en esta agrupación, toca un niño de 12 años, otro de 17, muy talentosos los dos, su vocalista canta hermosísimo y la baterista también".

"Lo que han hecho por la cueca, la han popularizado mucho más, han hecho que llegue a más corazones, la han refrescado sin perder la estructura ni las reglas de la cueca. Han sido muy respetuosos y han hecho un trabajo muy bonito. Por esto es que fue irresistible para mi el cantar con ellos", valoró.

El ariqueño también comentó el exitoso tour que está realizando a lo largo del país, el cual tiene "32 shows solo entre enero y febrero, es una cantidad muy importante, pero tiene que ver con esta larga espera, con la incertidumbre que tuvimos en algún momento de cuando íbamos a volver y el miedo también y ahora volvemos con mucha alegría, con mucha emoción a pisar los escenarios".

Américo y su ausencia de los festivales

"En lo que estoy trabajando ahora es en conectar todos estos éxitos, estas historias con mi país, porque la gente de Chile tiene que saber que estoy haciendo, como nos está yendo en el extranjero, el 2020 fui nominado a los Grammys por segunda vez", añadió.

"Pero si eso no lo comunico, no se termina de sentir aquí en el país, siento que falta el mérito, falta ese trabajo para poder justificar una presentación no solo en el Festival de Viña del Mar, si no en el Festival de Las Condes o de Olmué", remarcó el cantante.

"Nos vamos a concentrar en Chile, Colombia y México, pero especialmente en las comunicaciones en Chile para ojalá ganarnos un espacio en estos festivales en el verano del 2024, pero venir con todas las medallas. Esto no se trata solamente de ir por ir, sino que hay que estar respaldado por éxitos, por hitos, por canciones y algo donde la gente sienta y entienda que es meritorio estar en estos escenarios", cerró.