Este jueves alcaldes asociados de Chile Vamos llamaron al Gobierno a establecer un marco de normas que permitan retomar la agenda de seguridad, interrumpida por la polémica de los indultos presidenciales.

Una de las autoridades comunales que habló fue la de Providencia, Evelyn Matthei, quien dijo que "nosotros, obviamente, quisiéramos que Chile Vamos estuviera en una mesa de seguridad ciudadana que pudiera resolver estos problemas".

"El drama es que es muy difícil creer a un gobierno que ha mostrado signos de tolerancia a la violencia y también a la delincuencia, y por eso que nosotros los alcaldes nos hemos puesto de acuerdo y hemos pedido señales claras, sin ambigüedades, de que efectivamente el Gobierno ha optado por las víctimas y no por los delincuentes", dijo.

"En ese sentido, el indulto fue la peor de las señales que pudo dar, porque eran delincuentes comunes", agregó.

Delincuencia por extranjeros

Otro tema relacionado a delincuencia que tocó Matthei fue la migración irregular.

"Estamos viendo cómo ciertos crímenes y cierta forma de delinquir muy violentas están siendo cometidos por personas extranjeras, lo tenemos que decir sin ningún tapujo. Nosotros le damos bienvenida a las personas extranjeras que vienen a trabajar, pero hemos visto mafias, hemos visto crimen organizado compuesto únicamente por extranjeros, por ejemplo, el tema de los motochorros: puros extranjeros", dijo.

"¿No será momento de que se siente el Gobierno con distintos alcaldes y alcaldesas de distintos signos políticos y empecemos a ver si efectivamente necesitamos, o no, un Estado de Excepción en el norte para poder frenar esa inmigración absolutamente descontrolada?", se preguntó.

"Nosotros creemos que mientras no se frene este influjo enorme de extranjeros que pasan como ‘Pedro por su casa’ por nuestras fronteras… si eso no se frena no vamos a poder frenar la ola de delincuencia que tenemos", añadió.

"Le dan penita los delincuentes"

"Lo que estamos pidiendo son señales claras del Gobierno de que efectivamente está en favor de la ciudadanía y en contra de la delincuencia. Desgraciadamente, esa confianza que nosotros suponíamos se rompió con el tema de los indultos", reiteró.

"Estoy segura que todo Chile quiere vernos trabajar unidos para poder terminar con la delincuencia, pero permítanos señalar es difícil sentarse a conversar cuando uno no sabe cuando en la mitad de la conversación de nuevo va a venir alguna señal ambigua en que uno no sabe si el Gobierno está de verdad a favor de las víctimas o si en algún momento también le dan penita los delincuentes, y en el fondo empieza a liberarlo a ellos. Este tipo de ambigüedades no puede existir más", finalizó Matthei.