El Presidente de La República, Gabriel Boric, realizó un llamado a la responsabilidad a raíz de los incendios forestales que afectan a las regiones de Ñuble y Biobío.

"Es mucho más fácil prevenir un incendio que combatir. Hoy hubo 42 grados de calor en la región del Ñuble. Y ante eso, aún así, hubo personas que realizaron quemas de basura o quemas de desechos agrícolas, eso es absolutamente prohibido", señaló.

En ese sentido, realizó un llamado a la responsabilidad "porque todos tenemos que colaborar para cuidarnos. Está en juego la vida de nuestros compatriotas".

Además, el Mandatario añadió que "me parecía importante estar en terreno para ver en primera persona cuál es la realidad. He podido hacer un sobrevuelo de la zona y es tremendamente complejo cuando tenemos tantos focos (…)".

Incluso, solicitó un "apoyo a países amigos respecto de recursos que nos han ofrecido para poder contar con todo lo que esté disponible para combatir estos incendios".

No obstante, la máxima autoridad del país puntualizó que "la labor de las autoridades tiene que ser coordinar, facilitar, estar con la población, ayudando y apoyando, pero no estorbando, acá no se necesitan superhéroes, tenemos que trabajar como equipo".

Presidente Boric agradeció la labor de los equipos de rescate

"Es muy importante tener en cuenta que acá hay gente jugándose la vida, quiero agradecer a bomberos, brigadistas de Conaf, personal de orden público y voluntarios que ayudan a salir de esta difícil situación", aseguró el jefe de Estado.

Finalmente, declaró que una vez contenida la emergencia, "voy a estar fiscalizando en terreno que las ayudas estén llegando como corresponde de manera oportuna y les reitero, no van a estar solos".