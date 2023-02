Comparte

Cristián Allendes fue uno de los asistentes del mundo empresarial a la reunión con el Presidente Gabriel Boric para tratar el tema de los incendios, como el representante de la Sociedad Nacional de Agricultura (SNA), perteneciente a la Confederación de la Producción y del Comercio (CPC).

"Al presidente nosotros lo vimos muy metido, en el sentido que necesitamos urgente que entre el Estado y el mundo privado, y colaboráramos en esto y sacáramos lo antes posible parar el fuego, cosa después dedicarse a la reconstrucción de las zonas afectadas", dijo en entrevista con "La Mañana de Agricultura".

"Dentro de las cosas que también hablamos con el Presidente y con el Gobierno es que aquí hay una intencionalidad manifiesta de gente tremendamente mala. Hemos visto videos que nos mandan agricultores, que captan cámaras de seguridad, gente en moto, otros corriendo por potreros quemando… entonces, la verdad es que esto es intencional", afirmó.

Control

En ese sentido, recordó los incendios de 2017, "cuando en esa oportunidad incluso se llegó a decretar toque de queda o Estado de Emergencia y con eso bajaron de 100 a 2 ó 3 incendios diarios, entonces es muy importante el control policial que se puede hacer en estos momentos, en sectores que no se ha podido controlar o que siguen habiendo 80 ó 100 incendios diarios".

Añadió que "la única forma, realmente, es con control, porque lo otro lo están haciendo las brigadas, tanto de Conaf como privados. Corma tiene más de 2.500 trabajadores, y también mucha gente que son trabajadores de las forestales están en este minuto trabajando".

Allendes también se refirió a la labor del Poder Judicial en estos casos, haciendo referencia a tres imputados por llevar un bidón con combustible para hacer un asado en un cerro de Los Ángeles. Tras la formalización, quedaron con arraigo nacional, firma quincenal y prohibición de acercamiento al lugar.

"No pueden ser medidas cautelares, esto tiene que ser cárcel efectiva hasta que se compruebe que fueron o no. Pero en un principio, cómo van a quedar libre personas que los encuentran con bidones en zonas que hay incendios por todos lados. Eso no es que están haciendo un asado, eso es intencionalidad", dijo.

Añadió "hoy día no puede aceptarse que los pillen en flagrancia y los dejen libres, eso no puede ser".