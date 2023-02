Comparte

El diputado del Partido Socialista (PS), Leonardo Soto, comentó que Michelle Bachelet no irá como candidata como consejera constitucional, cuyas elecciones serán el 7 de mayo.

Lo anterior se debió a que la expresidenta sostuvo en un bloque de unidad en el sector oficialista para el proceso, lo que finalmente no ocurrió.

"Los antecedentes que tenemos al momento de la inscripción indican que ella no va a ser candidata. Tuvimos una conversación con la mesa directiva del PS y hoy estamos empeñados en buscar al reemplazante", dijo el legislador a Semana Política de T13.

En ese sentido, añadió que "en algún momento se produjo una cierta ilusión en el PS de que Michelle Bachelet iba a ser probablemente nuestra candidata (…)".

"Habría sido un lujo para nuestro país que ella, sin tener que demostrarle nada a nadie, arriesgara su capital político con toda su experiencia y fuera nuestra abanderada para redactar la nueva Constitución", afirmó.

Por último, Soto mencionó que la candidatura de Michelle Bachelet no se ve factible: "Aparentemente no va a ser así, ella había puesto la condición de unidad y ésta no se produjo totalmente, pero yo creo que a nadie le produce ninguna duda que el PS fue el bastión de la unidad que permitió que esto no se polarizada ni se dividiera en tantas partes".