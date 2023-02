Comparte

Para esta mañana, Juan Jose Ugarte, presidente de Corma (Corporación Chilena de la Madera) calcula en 300 mil las hectáreas quemadas por los incendios forestales y, lamentablemente, cree que por las condiciones esta cifra podría seguir aumentando.

"Esto sigue. Entre hoy día y el viernes volvemos a repetir las circunstancias de la semana anterior, que entre miércoles y sábado solo en esos cincos días se quemó lo equivalente a dos años de incendios forestales en Chile. Y vamos a repetir ahora cuatro días críticos", dijo en entrevista con "La Mañana de Agricultura".

"Detrás de estos incendios siempre está la mano del hombre. En estos incendios no han existido causas naturales de inicio", afirmó.

Por eso, frente a las bajas medidas cautelares de la mayoría de los detenidos por los delitos de incendio, señaló que "nos resulta totalmente incomprensible que los jueces de garantía que lo vuelvan a colocar en libertad. Una manera de prevenir es que no haya impunidad".

De todos modos, valoró que el Gobierno inicie querellas en todos los casos de intencionalidad. "Consideramos un paso fundamental. Todo el rigor de la ley a los culpable y responsables. Es una medida de prevención esencial, y que no está aplicando", indicó.

En ese sentido, dijo que "lo esencial es tener un control territorial por parte de las Fuerzas Armadas, puede sonar rudo decirlo, pero la evidencia lo demuestra. En 2017 bajamos de 73 a 22 incendios de acuerdo a los datos de Conaf en 24 horas porque se decretó toque de queda y patrullaje intensivo por rutas rurales".

"Estado de Excepción no tenemos; toque de queda no se ha dado; patrullajes intensivos estamos en las primeras acciones, pero no con la intensidad que hemos solicitado", agregó.

Ugarte reveló que "la ministra Tohá acogido siempre este llamado al toque de queda. Ha dicho que como gobierno ‘estamos disponibles para decretar toque de queda en aquellas comunas en que el delegado presidencial y jefe de la defensa nacional así lo soliciten’. Es la dimensión adecuada que las autoridades regionales tomen estas decisiones".

Y añadió que "la medida más efectiva en el 2017 fue decretar Estado de Catástrofe, toque de queda en las comunas de más alto involucramiento, intensivos patrullajes de FF.AA."

Por eso, el presidente de Corma reiteró "un modesto llamado al delegado de Araucanía a que haga una reflexión al respecto y ponga oído a lo que está clamando la comunidad de las comunas y provincias más afectadas".