Este jueves el agente comercial del Ten Tanker Air Carrier, Ezequiel Sicardi, anunció en La Mañana de Agricultura que la aeronave estaría disponible para volver a operar este mismo jueves.

"Si todo marcha bien va a ser así, nosotros cuando llegamos a la misión tomamos con nosotros una infinidad de repuestos arriba de nuestra nave, por suerte dentro del pack de repuestos que teníamos pudimos utilizar parte de ellos para la fisura que ocurrió en una de las compuertas de fuga, de una de las válvulas de bypass que tiene el motor número uno", señaló.

En ese sentido, Sicardi aseguró que "si todo marcha bien, te diría que el día de hoy ya podemos estar en condiciones de poder volver a volar. Eso sería haber dejado el avión en tierra durante 24 horas, lo que significa que para conaf y para el contribuyente chileno, no significa un gasto adicional".

"Mientras el avión esté en tierra, no se paga absolutamente por eso. Estamos esperando direcciones de los mecánicos que estuvieron trabajando 24 horas en el avión desde el momento en que encontramos el inconveniente. Nosotros llegamos a Chile con dos pilotos y un ingeniero de vuelo, que son los que operan la nave, pero llegamos también con siete mecánicos en esta oportunidad, que tienen que estar dedicados a la aeronave", explicó.

"Nosotros no podemos darnos el lujo de no volar, vinimos para volar, no para estar con el avión en tierra, es nuestro compromiso con Conaf. El contrato con ellos es por 14 días, mientras el avión no vuele hasta podemos devolver el dinero por lo que no volamos, si Conaf quiere que nos quedemos un día más, por no haber volado ayer, también estamos en condiciones de hacerlo", sentenció.

De todas formas, Ezequiel Sicardi explicó que "las fallas de los aviones existen en todos los aviones, sean aviones nuevos, viejos o intermediamente nuevos. Los aviones son muy complejos, tienen muchísimos sistemas, eléctricos, electrónicos, mecánicos, hidráulicos, neumáticos. Todo tiene que ser una conjunción, es como nuestro cuerpo".

"Es muy difícil que un avión no tenga una falla en algún momento de su vida, lo tienen todo el tiempo, por eso venimos a Chile con tantos mecánicos, para que si tenemos una falla poder resolverla lo más rápido posible", declaró.

Respecto del desafío que implica el combatir los incendios en Chile, Sicardi expresó que "en este caso en particular nos sorprende la cantidad de focos independientes de hay, no son líneas de fuego constantes. Hay muchos focos independientes, lo que dificulta aún más tarea, y es muy loable lo que están haciendo otros países, mandando brigadistas experimentados para ayudar en esta misión".

"El avión es una herramienta más para trabajar con el resto de las aeronaves, con aviones pequeños, medianos, helicópteros, para eso estamos, para atender la misión, para atender la emergencia. Es un orgullo que Conaf y que el Presidente Boric nos haya elegido nuevamente, nosotros estuvimos aquí el 2019″, dijo.

"Hasta ayer las condiciones estaban óptimas, vi que otras aeronaves estaban volando y si se mantienen las condiciones estaremos listos para volar durante todo el día. Podemos llegar a hacer hasta ocho descargas por día si Conaf nos lo pide. Nosotros recibimos instrucciones, somos apenas un operador, Conaf con sus brigadistas es la que nos dice donde ir y a donde aplicar el producto, en este caso agua", añadió.

"Conaf a través de su director estará dando el comunicado oficial (para volver a volar), nos va a ir muy bien, los mecánicos hicieron ensayos de motor por la mañana y no veo fallos. Estamos haciendo un par de chequeos para poder comunicarlo oficialmente", cerró.