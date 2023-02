Comparte

Esta última semana ha estado marcada por los cruces de declaraciones entre el Gobierno y la industria forestal, la CPC y la Sofofa. Luego de que el Presidente Gabriel Boric dijera que se necesita una regulación tras los incendios forestales, los empresarios expresaron su molestia diciendo que no es el momento de esa discusión, sino que primero está controlar la emergencia.

En entrevista con "La Mañana de Agricultura", el jefe de Prevención de Incendios Forestales de la Conaf, Rolando Pardo, abordó este tema y coincidió que se necesita una regulación.

"Nosotros tenemos claro y lo hemos planteado ya desde el 2014, desde la emergencia grande que ocurrió en Valparaíso y lo hemos intensificado desde la emergencia del 2016. Sin lugar a duda que mantenemos la hipótesis en el sentido que tenemos que tener claridad que existe o se requiere una regulación de cómo disponemos los distintos elementos en el territorio", dijo.

"Cómo dejamos o dónde dejamos los cultivos agrícolas, dónde dejamos las plantaciones, dónde dejamos el bosque nativo, dónde dejamos o establecemos las estructuras habitacionales. Ese ordenamiento tiene que ser mucho más estricto de lo que llevamos hasta ahora y eso, sin lugar a duda, que involucra necesariamente la vegetación forestal", agregó.

En ese sentido, sostuvo que "creemos que las empresas forestales son un ente importante en esta reorganización del territorio. No es solo las empresas forestales, sino que también son los inversionistas forestales que, muchas veces, plantan y no tienen regulación y no tienen manejo en el transcurso del crecimiento de su plantación"

Sin embargo, dijo que "creemos que esto es un todo, no es solo las empresas forestales. Se requiere como sociedad definir cómo vamos ordenar el territorio y se debe, sin lugar a dudas, definir una reglamentación que deje el voluntarismo de lado de quien quiere tener mejor vegetación, sino que se requiere una reglamentación clara y definida. Eso lo que tenemos que hacer muy seriamente y en conjunto con la participación de todos: municipios, academia, empresas forestales, empresas agrícola, la ciudadanía en general".