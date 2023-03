Comparte

El presidente del Consejo para la Transparencia, Francisco Leturia, cree que en el "telefonazo" de la diputada Maite Orsini (RD) sí hubo un abuso en las facultades parlamentarias.

"Los parlamentarios no tienen dentro de sus funciones ni sus roles andar haciendo telefonazos para interceder por nadie, esa no es parte de la pega de un parlamentario", dijo en entrevista "La Mañana de Agricultura".

Por ejemplo, dijo, "yo no tengo ningún carabinero a quien llamar y no tengo ningún diputado o diputada amiga a quien le pueda decir llama por mí para que me hagas este favor, y yo creo que el 99,9% de la población está en la misma situación".

"Constituye un privilegio el solo hecho de que algunas personas puedan hacer eso y otra, la mayoría, no lo podamos hacer", agregó.

"Aquí estamos hablando del ‘Mago Valdivia’, uno de los deportistas más extraordinarios que ha tenido este país (…), una persona que se puede defender sola. ‘Mago’ Valdivia no es una persona desvalida, no es una persona que una diputada esté llamando a otro para decir que lo trataron mal o lo que haya sido o lo que haya querido decir en una comisaría", sostuvo el abogado.

Leturia insistió en que "esto no es una llamada de una diputada para defender a alguien frágil, débil, necesitado, Si el ‘Mago’ Valdivia no puede hacer esas cosas… o sea, el ‘Mago’ Valdivia no le tiene miedo a Gary Medel, ‘Mago’ Valdivia, estamos hablando de gente extraordinaria que puede hacer las cosas por sí mismo".

¿Existe delito en el llamado?

Leturia apuntó que "se cae mucho más de cajón lo innecesaria e improcedente que son ese tipo de llamados"."Yo creo que todos los chilenos estamos en contra de los privilegios y de los abusos, de saltarse la fila, de cualquier mecanismo que dé más derechos y más protección a una persona, una persona que no lo necesita, más que a otros".

Consultado por si puede haber algún tipo de delito involucrado, dijo que que con la información que hay hasta ahora "si tuviera que apostar plata, tráfico de influencia como delito penal no me parecería. Sí hay un ejercicio de una influencia que alguien tiene".