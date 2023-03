Comparte

Cada vez son más las familias que optan por no enviar a sus hijos a colegios tradicionales y buscan otras alternativas de educación no convencional, uno de estos métodos es el “homeshooling” o escuela en la casa, modalidad que si bien está permitida en nuestro país no tiene un reconocimiento formal y los alumnos deben rendir exámenes de validación una vez al año en un lugar establecido por el Mineduc. Incluso, actualmente existen instituciones educativas 100% online, opción que también es tomada por algunos adultos.

En este contexto, el parlamentario Stephan Schubert sostuvo una reunión con el ministro de Educación, Marco Antonio Ávila, en la que, -entre otros temas,- planteó la necesidad de formalizar este formato de escolaridad, priorizando la calidad y reactivación educativa.

“Le hicimos presente al ministro la necesidad de traer formalidad a la educación en las casas, en los colegios virtuales y también para adultos, que es una educación no formal, que no está teniendo un reconocimiento pero es una realidad. Vamos a iniciar un trabajo en conjunto porque este es un tema muy relevante”, comentó Schubert tras la cita con el Mineduc.

En la instancia, el también miembro de la Comisión de Educación de la Cámara, expresó su preocupación por los niveles de deserción escolar. “Hablamos sobre la necesidad de poner el acento en la reactivación, hay un plan del Gobierno que conversamos y aportamos en algunas medidas, por lo tanto esperamos ver que efectivamente la urgencia se pone en esos temas”, enfatizó.

Finalmente, trataron temáticas relacionadas a los cambios en la evaluación docente propuestos por el Ejecutivo, donde el congresista manifestó algunos reparos y propuestas para mejorar el proyecto de ley.