La diputada María Luisa Cordero realizó una fuerte acusación a la senadora independiente, Fabiola Campillai, donde señaló que "ella no es ciega", lo que fue condenado en la Cámara Alta.

Recordar que la psicóloga de profesión mencionó en el "Sentido Común" que "la señora Campillai que se descubrió que ve. Se acuerda que yo le dije que ella votó y le achuntó en el hoyo de la urna, porque ella tiene un ojo bueno. Ella no es totalmente ciega".

En esa línea, sostuvo que "tiene un ojo que le funciona y el otro día un cabro la pilló hablando por celular en un pasillo, le tomó una foto y la subió a las redes. Ella no es ciega total. Entonces ella manda a quemar el país, a quemar los metros".

La réplica de la senadora Campillai

Luego que el senador Fidel Espinoza (PS) pusiera el tema sobre la mesa, la legisladora rompió en llanto y recibió el apoyo tanto de los parlamentarios oficialistas como de oposición.

"Les agradezco este apoyo que hoy me están dando, de verdad no entiendo cómo una persona trabajadora de la área de la salud, psicóloga, no entiende lo que está haciendo hoy", recalcó la afectada.

Por último, indicó: "Esta es una nueva revictimización, en la cual muchas veces he querido no haber vivido, he querido no recordarla. Cuántas veces tuve operaciones en las cuales cuando salía de la sala, eran dolores tremendos, que ni se pueden imaginar".

Cabe señalar que Fabiola Campillai recibió el impacto de una bomba lacrimógena en el marco del estallido social de 2019, lo que le produjo una pérdida de la vista, el gusto y el olfato.